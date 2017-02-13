Диагностика 60 крупнейших банков: в докапитализации нуждаются 39 банков - НБУ

Национальный банк Украины обнародовал результаты диагностического обследования 60 крупнейших банков, на которые приходится 98% активов банковской системы, согласно которым 39 банков по результатам тестов нуждались в докапитализации.

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе по результатам диагностики первой группы 20 крупнейших банков, в которой "Райффайзен Банк Аваль", "Сбербанк", "ВТБ банк", "ОТП Банк", "УкрСиббанк", "ПУМБ", "Альфа-Банк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укрсоцбанк", "Проминвестбанк", "Пивденный", "Кредит Днепр", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "ИНГ Банк Украина", "Ситибанк", "Креди Агриколь", в докапитализации нуждались 16 финучреждений. 8 банков этой группы выполнили программу досрочно, а 2 финучреждения – "Фидобанк" и "Хрещатик" - были признаны неплатежеспособными.

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По итогам диагностики второй группы из 19 банков, включая "ВиЭс Банк", "Кредобанк", "Прокредит Банк", "Пиреус Банк МКБ", "А-Банк", "Таскомбанк", "Правэкс Банк", "Мисто Банк", "Клиринговый дом", "Диамантбанк", "Банк инвестиций и сбережений", "Аркада", "Мегабанк", "МИБ", "Универсал Банк", "Глобус", "БМ Банк", в докапитализации нуждались 12 финучреждений. Пока только 1 банк этой группы выполнил программу в полном объеме, а 2 финучреждения – "Платинум Банк" и "Фортуна-банк" - были признаны неплатежеспособными.

Диагностика следующей группы из 21 банка, в том числе "БТА Банк", "Форвард", "Экспресс-Банк", "Первый инвестиционный банк", "СЕБ Корпоративный банк", "Дойче Банк ДБУ", "Кредит Европа Банк", "Полтава-банк", "Грант", "Кредитвест", "Идея банк", "Коминвестбанк", "Банк Сич", "Восток", "Юнекс", "Индустриалбанк", "Марфин Банк", "Львов", "Новый", "Европромбанк", "Финбанк", показала потребности в докапитализации у 11 финучреждений. Данные о выполнении программ докапитализации в этой группе банков пока не обнародованы.

Ранее Нацбанк сообщал, что по результатам диагностики 60 крупнейших банков 26 финучреждений выполняют обязательства докапитализации по утвержденному графику.

Сегодня, 13 февраля, Нацбанк сообщил о начале диагностического обследования следующих 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру.

Крупнейшие банковские учреждения по результатам диагностического обследования топ-20 банков, проведенного Национальным банком в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 миллиардов гривень.

В рамках согласованного с Международным валютным фондом плана докапитализации украинские банки должны достичь адекватности капитала в 10% в течение следующих 4 лет.