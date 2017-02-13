Нацбанк в январе потратил на поддержку гривни почти $80 миллионов

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе составила 78 миллионов долларов.

Читайте такжеУкраинцы в январе продали валюты на $53 миллиона больше, чем купили

Как сообщается на сайте НБУ, в январе регулятор продал банкам 235,8 миллиона долларов, купил – 157,8 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% - до 15,445 миллиарда долларов на 1 февраля 2017 года.

В 2016 году Национальный банк пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,6 миллиарда долларов.