Нацбанк в январе потратил на поддержку гривни почти $80 миллионов
20:20, 13 февраля 2017Финансы
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В январе регулятор продал банкам 235,8 миллиона долларов, купил – 157,8 миллиона долларов.
Иллюстрация REUTERS
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе составила 78 миллионов долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, в январе регулятор продал банкам 235,8 миллиона долларов, купил – 157,8 миллиона долларов.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% - до 15,445 миллиарда долларов на 1 февраля 2017 года.
В 2016 году Национальный банк пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,6 миллиарда долларов.
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