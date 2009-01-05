Доходная часть общего фонда госбюджета-2008 перевыполнена

По оперативным данным Государственного казначейства Украины? в общий фонд Государственного бюджета за 2008 г. поступило 185,9 млрд. грн. Плановый показатель за 2008 год выполнен на 102,8%, сверх плана в бюджет поступило 5,1 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Согласно сообщению, без учета разовых поступлений в последние дни 2008 г. 3,5 млрд. грн. от НБУ, не предусмотреных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» (при плане 4,8 млрд.грн., фактически перечислено 8,3 млрд. грн.) плановый показатель поступлений превышен на 1,6 млрд. грн. (100.9% выполнение плана).

В сообщении отмечается, что на протяжении 2008 г. закон о государственном бюджете изменялся 6 раз (план доходов увеличивался). По сравнению с законом о бюджете на 2008 г., принятым Верховной Радой Украины в декабре 2007 г., дополнительно в бюджет поступило 16,9 млрд. грн. (110% плана).

По информации Минфина, в динамике доходов 2008 г. прослеживается два качественно разных периоды: январь-октябрь и последние месяцы года - ноябрь-декабрь, когда существенно ухудшилось поступление средств в общий фонд государственного бюджета. За январь-октябрь 2008 г. среднее ежемесячное превышение плана доходов составило 1,7 млрд. грн. (к плану-росписи утвержденном в декабре в 2007 г.). В ноябре в результате спада ВВП (-14.4%) и особенно промышленного производства (-28.6% до ноября 2007 г.) невыполнение плана доходов составило 2,1 млрд. грн. В декабре 2008 г. перевыполнение планового показателя декабря обеспеченно за счет перечислений 3,5 млрд. грн. средств от НБУ, которые не были предусмотрены законом о бюджете. При этом, фактические поступления в виде налогов и платежей уменьшились против плана на 2,2 млрд. грн. «Помесячная динамика поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины отбивает крайне непростые процессы в украинской экономике и тенденцию к ухудшению поступлений в государственный бюджет» - говорится в сообщении Минфина.

В министерстве сообщили, что по сравнению с 2007 г., поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 47.4% (на 59,8 млрд. грн. больше). При этом, за январь-октябрь 2007 г. прирост составлял 53.8%.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) увеличила в 2008 г. доходы на 14% или на 9,8 млрд. грн. Государственная таможенная служба (Гостаможслужба) - на 81% или на 39,6 млрд. грн.

В 2008 г. 6 раз вносили изменения к утвержденному законом плану доходов. Общее сальдо увеличения доходов в результате составило 11.8 млрд.грн. Так, на протяжение года увеличен план доходов на 23.9 млрд.грн.: для Гостаможслужбы - на 22.7 млрд. грн.; превышение доходов над расходами НБУ увеличено на 1 млрд.грн.; штрафы от ГАИ увеличены на 0,2 млрд. грн. В тоже время, уменьшен план доходов на 12.1 млрд.грн. для ГНАУ (за счет: уменьшения сбора НДС с отечественных товаров на 4.0 млрд. грн. и увеличения возмещения НДС на 8.1 млрд. грн.)

В Минфине сообщили, что Государственная таможенная служба Украины обеспечила поступление в общий фонд государственного бюджета в размере 88,4 млрд. грн., что составляет 99,3% планового (с учетом изменений) показателя. К плановому показателю в редакции закона от декабря 2007 г., это 133,3%. Поступление от ГНАУ в общий фонд государственного бюджета на 2008 г. составляют 78,7 млрд. грн., или 102,5% к плану с изменениями для ГНАУ, а к плану доходов, утвержденному ВР в декабре 2007 г., на уровне 88,6%

Также сообщается, что на протяжении 2008 г. существенно изменилась структура поступлений доходов от основных администраторов. Доля ГНАУ уменьшилась с 55% до 42%, доля Гостаможслужбы - выросла с 39% до 48%. 4% поступило от НБУ.

По данным Минфина, в 2008 г. возмещено налога на добавленную стоимость на общую сумму 34,4 млрд. грн. (105.6% плана), что на 82% больше показателя 2007 г.

Фактическое выполнение плановых показателей по сбору основных налогов составило: НДС с ввезенных товаров - 79,4 млрд. грн. (99% плана), НДС с отечественных товаров (сальдо) 10,6 млрд. грн. (74% плана, при этом 88% всех поступлений НДС обеспеченно Гостаможслужбой); налог на прибыль - 45,9 млрд. грн. (113% плана), ввозная пошлина – 8 млрд. грн. (110% плана);акцизный сбор 8,6 млрд. (98%), превышения валовых доходов над расходами НБУ – 8,3 млрд. грн. (172%).