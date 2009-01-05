СК «Лемма» перестраховала Subaru Motors Hellas

АОЗТ «Страховая компания «Лемма» приняло в перестрахование огневые риски компании Subaru Motors Hellas, которая является крупным дилером автомобилей бренда Subaru в Афинах.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, стоимость застрахованного имущества по данному договору составляет 15 млн. евро.

Доля участия СК «Лемма» в риске – 8,5%. Период действия страхового покрытия – один год, начиная с 31 декабря 2008 года.

Риск был получен в перестрахование через крупного греческого брокера.

АОЗТ «Страховая компания «Лемма» основано в 1994 году в Харькове.

Уставный фонд компании составляет 550 млн. грн. Общий объем страховых платежей, собранных страховой компанией в первом полугодии 2008 года, – 327 млн. 400,3 тыс. грн., страховые выплаты – 76 млн. 049,9 тыс. грн., чистая прибыль – 30 млн. 690,8 тыс. грн.

В начале апреля 2008 г. частная компания с ограниченной ответственностью «Лемма Космос Лимитед» (г. Лондон, Великобритания) сконцентрировала 51% акций АОЗТ «Страховая компания «Лемма».