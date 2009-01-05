Курс маната к доллару укрепился на 5,2%

Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США в 2008 году укрепился на 5,2%, говорится в заявлении Национального банка Азербайджана (НБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2009 год.

Нацбанк отмечает, что с марта 2008 года начал проводить курсовую политику посредством бивалютной корзины, состоящей из доллара США и евро. "Этот режим увеличил возможности влияния Нацбанка на средневзвешенный курс (номинальный эффективный курс) маната в отношении валют стран-партнеров. В результате в 2008 году номинальный эффективный курс (маната) укрепился более чем на 12%, что явилось важным элементом нейтрализации "экспорта инфляции" из стран-партнеров", - говорится в документе. Темпы роста денежной массы в 2008 году снизились в два раза по сравнению с 2007 годом, сообщает Нацбанк. "Наряду с этим, продолжился рост монетизации экономики и объем широкой денежной массы достиг 50% в отношении ВВП в ненефтяном секторе экономики", - говорится в заявлении.

Нацбанк отмечает, что "в структуре денежного предложения продолжились положительные качественные изменения, уровень долларизации экономики еще более снизился". В заявлении, как передает РИА Новости, говорится также, что с октября 2008 года для поддержки источников ликвидности в экономике страны было принято решение о снижении до 8% с 15% учетной ставки, об освобождении внешних обязательств банков от 5%-ой нормы обязательного резервирования, а нормы обязательного резирвирования по внутренним обязательствам были снижены до 6% с 12%. "Только за счет снижения норм обязательного резервирования банковской системе была оказана ликвидная поддержка в объеме 350 миллионов манатов (более 437 миллионов долларов по текущему курсу)", - заявляет Нацбанк.