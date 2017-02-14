Годовая инфляция в Китае ускорилась до 2,5%

Индекс потребительских цен (инфляция, CPI) в Китае по итогам января вырос на 2,5% в годовом выражении после роста показателя на 2,1% в декабре, индекс цен производителей (PPI) - на 6,9%, следует из отчета Государственного статистического бюро КНР.

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Оба показателя не совпали с прогнозами экспертов. Опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали рост инфляции в КНР в январе на 2,4%, а рост индекса цен производителей - на 6,6%, сообщает Росбалт.

PPI в январе в Китае показал максимальный рост с августа 2011 года.

По итогам 2016 года индекс потребительских цен (инфляция, CPI) вырос на 2%, оказавшись лучше прогноза властей. Правительство Китая прогнозировало, что в 2016 году инфляция составит 3%. При этом PPI в Китае по итогам 2016 года снизился на 1,4%.

Экономика Китая по итогам 2016 года прибавила 6,7%. Темпы годового роста ВВП страны оказались самыми низкими за последние 26 лет, однако показатель соответствует поставленной центральным правительством цели. При этом экономический рост по итогам IV квартала прошлого года составил 6,8%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале.