Экономика Украины в четвертом квартале 2016 года выросла на 4,7%

Валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, по сравнению с предыдущим, третьим кварталом, рост ВВП в четвертом квартале 2016 года составил 1,9%.

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Ранее глава Госстата Игорь Вернер сообщал, что рост ВВП Украины в 4-м квартале 2016 года составил 4,5-4,8% по сравнению с 4-м кварталом 2015 года. По его словам, годовой рост промпроизводства на 2,4% обусловлен ростом в сферах сельского хозяйства и строительства, а также развитием сфер торговли и транспорта.

По оценкам Национального банка, рост ВВП Украины по итогам 2016 года составил 1,8%, а номинальный ВВП достиг 2,358 триллиона гривень.

Первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова озвучивала аналогичные правительственные оценки, согласно которым ВВП Украины в 2016 году вырос на 1,8%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 2%, по сравнению с предыдущим кварталом – на 0,5%.