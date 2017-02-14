Банки сократили задолженность по рефинансированию перед НБУ на 28 миллиардов

Объем задолженности платежеспособных банков Украины перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составил 22,99 миллиарда гривень, что на 55%, или на 27,9 миллиарда гривень, меньше показателя на начало 2016 года.

Согласно данным на сайте НБУ, в том числе задолженность перед НБУ в 2016 году сократили государственный "Ощадбанк" - на 11,501 миллиарда гривень, национализированный "ПриватБанк" - на 9,033 миллиарда гривень, государственный "Укргазбанк" - на 3,709 миллиарда гривень, государственный "Укрэксимбанк" - на 2,979 миллиарда гривень, банк "Пивденный" - на 541,99 миллиона гривень, "Платинум Банк" - на 347,2 миллиона гривень.

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В то же время, за год долги перед регулятором по рефинансированию нарастили "Проминвестбанк" - на 712,33 миллиона гривень, "Диамантбанк" - на 472,33 миллиона гривень, "ИНГ Банк Украина" - на 13,16 миллиона гривень.

НБУ напомнил, что с середины 2015 года не предоставляет банкам стабилизационные кредиты, а использует исключительно монетарные инструменты поддержки ликвидности банков сроком погашения не более трех месяцев под залог ОВГЗ, депозитных сертификатов, средств в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, общий объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составил 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.