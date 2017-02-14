Гройсман подвел итоги работы в 2016 году: похвастался выполнением бюджета с дефицитом 3,1% ВВП

Правительству Украины в 2016 году удалось выполнить ключевую задачу и остановить падение экономики, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя итоги работы Кабинета министров.

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"Нам удалось остановить падение экономики и обеспечить ее рост", - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что показатель роста ВВП Украины по итогам четвертого квартала 2016 года составил 4,7%, что является очень оптимистическим показателем.

"Бюджет выполнен с дефицитом 3,1%", - отметил Гройсман, подчеркнув, что таким образом был выполнен прогноз бюджетной резолюции на 2016 год, а также требование международных кредиторов Украины.

Как сообщал УНИАН, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2-2,5%.