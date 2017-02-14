В прошлом году от карточных мошенников пострадало 53 банка - НБУ

Количество банков, получивших убытки в результате действий карточных мошенников, в 2016 году выросло до 53 с 47 годом ранее, сообщил заместитель руководителя департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Владимир Харченко в ходе круглого стола в Киеве.

"Мы видим последние 2 года тренд к увеличению количества банков и их клиентов, которые понесли убытки от мошеннических операций",- сказал он, подчеркивая, что эти данные предварительные и могут измениться по уточненным данным банков.

По словам Харченко, количество мошеннических операций в 2016 году по сравнению с 2015 годом также выросло - до 94,630 тысяч мошеннических операций с 80,5 тысяч, однако сумма таких операций снизилась на 4,2 миллиона гривень.

Также представитель НБУ отметил, что снизилась и доля мошеннических операций по отношению к общему объему операций по картам, то есть, обороты по картам растут быстрее убытков банков и клиентов от действий мошенников.

"2015 год был пиковым по мошенничеству, а сейчас мы видим снижение, исходя из информации, которую предоставляют банки в своей отчетности", - резюмировал Харченко.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №382 от 6 сентября 2016 года обязал банки не возлагать на клиентов ответственность по спорным операциям с использованием платежных карт.

В конце сентября прошлого года в Украине стартовала Национальная программа по содействию безопасности электронных платежей и карточных расчетов при содействии Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" и при поддержке Госдепартамента США, которая предполагает повышение уровня знаний пользователей платежных карт, совершенствование законодательства, улучшение качества сотрудничества между правоохранителями, банками и судебными инстанциями.