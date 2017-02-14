Правительство направило депутатам отчет по итогам работы в 2016 году

Правительство Украины одобрило отчет по итогам своей деятельности в 2016 году и направило его на рассмотрение Верховной Рады.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

«Этот отчет - наш общий, мы его направим в украинский парламент, мы будем работать с фракциями и коалицией. Я хотел бы выразить благодарность каждому народному депутату коалиции за поддержку, группам украинского парламента, фракциям украинского парламента за единственную политическую амбицию - успешную Украину», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правительству в 2016 году удалось восстановить экономический рост, повысить энергетическую безопасность страны, провести важные реформы в финансовом секторе и начать проекты по восстановлению и строительству инфраструктуры.

«Правительство настроено на то, чтобы и в 2017 году, отчитываясь, говорили о совместных успехах и достижениях», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2-2,5%.