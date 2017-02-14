Жертвами карточных мошенников чаще становятся клиенты "ПриватБанка" и "Ощадбанка" - НБУ

Жертвами карточных мошенников чаще всего становятся клиенты крупнейших банков "ПриватБанк" и "Ощадбанк", сообщил заместитель руководителя департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Владимир Харченко в ходе круглого стола в Киеве.

"Чаще жертвами становятся клиенты "ПриватБанка" и "Ощадбанка", которые получают смс-сообщения о том, что карта заблокирована. После начинается психологическое давление на клиента, чтобы получить реквизиты карты и украсть деньги со счета клиента. Среди пострадавших в том числе есть и сотрудники Национального банка", - сказал Харченко.

По его словам, в результате применения мошенниками принципов социальной инженерии держатель карты как-будто попадает под гипноз, не понимая, что он делает. "В 30% случаев жалобы именно такие, что человек фактически сам рассказывал реквизиты карты. И потом пишет жалобы в Национальный банк с требованием вернуть деньги", - добавил Харченко.

Он отметил, что мошенники часто используют автоответчик, запрограммированный задавать определенные вопросы и выяснять данные, а также могут представляться сотрудниками Службы безопасности Украины, службы безопасности банка или даже Национального банка.

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Харченко подчеркнул, что регулятор намерен бороться с мошенниками, и далее повышая финансовую грамотность населения. "Сейчас в Украине реализовывается программа Safe Card (Национальная программа по содействию безопасности электронных платежей и карточных расчетов). Будет очень мощная рекламная кампания, в том числе при финансовой поддержке Госдепартамента США. Уже в метро есть подобные рекламные баннеры, и скоро они будут размещаться по всей Украине", - сказал он.

Что касается технологических инструментов борьбы с мошенниками, то Харченко сообщил, что Нацбанк создает систему обмена информацией в банковской системе по киберпреступности, и впоследствии к этой системе смогут присоединиться другие государственные структуры.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, количество банков, получивших убытки в результате действий карточных мошенников, в 2016 году выросло до 53 с 47 годом ранее.

Количество мошеннических операций за этот период также выросло - до 94,630 тысячи с 80,5 тысячи, однако сумма таких операций снизилась на 4,2 миллиона гривень.

По оценкам НБУ, 2015 год был пиковым по мошенничеству, и сейчас тренд преломился, поскольку доля мошеннических операций по отношению к общему объему транзакций по картам снижается.