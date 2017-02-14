МВФ доволен ходом переговоров с Украиной по программе реформ

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд доволен ходом переговоров с Украиной по программе реформ и отмечает, что направление сотрудничества задано правильно. Об этом сказала директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард в интервью Reuters.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован. Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями", - цитирует Лагард Reuters.

При этом руководитель МВФ так и не сообщила, о каких именно деталях переговоров идет речь.

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Кроме того, на сайте Фонда в расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос также отсутствует. Расписание заседаний составлено до конца текущей недели.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

К концу 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл., выполнив для этого ключевые условия, а именно - приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «Приватбанк». Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров по украинскому вопросу и выделения денег все время откладывался - сначала на январь, затем на начало февраля. Для проведения заседания Украина и Фонд должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведение земельной реформы и пенсионной реформы.

13 февраля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отмечала, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом для получения четвертого транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней.