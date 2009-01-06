План стимулирования экономики США помогает развивающимся рынкам

Рынки акций, облигаций и валют развивающихся стран в понедельник росли на ожиданиях снижения в новом году ключевой ставки, но в основном благодаря подготовке плана стимулирования экономики США, который должен вывести мировую экономику из депрессии, сообщает Reuters.

Инвесторы вернулись к торгам в лучшем, чем до празднования Нового года, состоянии. Это привело к росту объемов торгов, которые на протяжении предыдущего месяца оставались на минимальном уровне, что привело к сужению спредов доходности гособлигаций развивающихся стран на 108 базисных пунктов и росту индексов на 14%.

Сужение спреда доходности облигаций развивающихся стран по отношению к гособлигациям США - показатель, оценивающий долговой риск развивающихся рынков, - продолжилось и составило в понедельник 20 пунктов до 645 базисных пунктов, согласно индексу EMBI+ JP Morgan.

Глобальный индекс акций развивающихся рынков MSCI вырос на 3,09% до 598,94 пункта.

Перспективы снижения налогов в США и Германии помогли улучшить настроения инвесторов по всему миру.

Еврооблигации Украины с погашением в 2016 году снизились на 2,25 пункта по котировке спроса до 36,063% номинала, что привело к росту доходности до 26,074 процента годовых. Еврооблигации России с погашением в 2030 году снизились на 0,75 пункта по котировке спроса до 86,25% номинала при доходности в 10,139% годовых.