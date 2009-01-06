Болгария стала жертвой российской монополии

Поставки российского газа через Украину в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию были остановлены в результате российско-украинского газового конфликта.

Такое заявление, передает “Немецкая волна”, сделало болгарское министерство экономики. Остановка состоялась в три часа тридцать минут по киевскому времени.

“Мы находимся в кризисной ситуации”, - говорится в заявлении.

Болгария, которая полагается почти только на российский газ, будет иметь самые большие проблемы. У нее, как и у Македонии, нет доступа к альтернативным газопроводным путям.

Министерство поручило промышленным объектам перейти на альтернативные энергоносители, а семьям искать дополнительные возможности для отопления, поскольку центральное отопление работает на газе.

Премьер-министр Болгарии Сергей СТАНИШЕВ созвал во вторник чрезвычайное заседание правительства.