Импорт вырос, экспорт сократился: "плюс" торгового баланса Украины за год снизился в 11 раз

Внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину в 2016 году вырос на 3,7% - до 44,548 млрд долл., в то время как экспорт товаров и услуг из нашей страны снизился на 4,1% - до 44,885 млрд долл.

Согласно приведенным данным, баланс внешней торговли товарами по итогам года сведен с дефицитом на уровне 2,886 млрд долл. против 610,7 млн долл. профицита годом ранее.

Статистика внешней торговли услугами оказалась лучше прошлогодней: профицит внешней торговли услугами составил 4,327 млрд долл., что на 2,7% выше профицита годом ранее в размере 4,214 млрд долл.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам января-сентября 2016 года составил 654,1 млн долл., что в 4,7 раза ниже профицита за аналогичный период 2015 года на уровне 3,077 млрд долл.