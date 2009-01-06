Германия призывает к продолжению газовых переговоров

Федеральный министр экономики Германии Михаэль ГЛОСС призвал Украину и Россию немедленно возобновить переговоры по урегулированию газового спора.

Как передает “Немецкая волна”, в интервью газете «Франкфуртер Альгемайне» министр отметил, что, во-первых, «Газпром» должен выполнить договорные обязательства, во-вторых, стороны должны немедленно сесть за стол переговоров, а в-третьих, должно быть найдено долгосрочное решение.

М.ГЛОС предостерег от затягивания спора, подчеркнув, что “на кону стоит репутация России как надежного поставщика и Украины - как стабильной транзитной страны”.