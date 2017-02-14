Кабмин назначил госсекретаря Минфина
Им стал заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус.
Кабинет министров Украины назначил заместителя министра финансов Украины Евгения Капинуса государственным секретарем министерства.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина.
Капинус был назначен заместителем министра финансов - руководителем аппарата в апреле 2016 года.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Кабмин также назначил нового заместителя министра. Им стал Андрей Градиль. По данным СМИ, Градиль имеет большой опыт работы в коммерческих банках и в структурах Национального банка Украины.
Справка. Евгений Капинус получил высшее образование в Черкасском институте управления по специальности «менеджер-экономист» (2000 г.). Позже продолжил свою научно-исследовательскую деятельность и в 2005 году получил степень кандидата наук по государственному управлению в Украинскоой Академии государственного управления при президенте Украины. Награжден почетным званием «Заслуженный экономист Украины».
С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации президента Украины. А в 2005 году начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата президента Украины, где занимал руководящие должности.
Евгений Капинус был советником вице-премьер-министра Украины Секретариата Кабинета министров Украины в течение 2010-2011 годов, а затем работал координатором и заместителем в Координационном центре экономических реформ при президенте Украины.
В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины.
29 апреля 2016 назначен на должность заместителя министра финансов - руководителя аппарата.