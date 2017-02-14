Импорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $3 миллиарда

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в 2016 году снизился на 4,6% – до 36,363 млрд долл., в то время как импорт вырос на 4,6%, до 39,249 млрд долл.

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Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (в 2015 году – 1,02). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 226 стран мира.

Согласно приведенным данным, объем экспорта товаров в страны ЕС вырос на 3,7% – до 13,498 млрд долл. и составил 37,1% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС вырос на 11,8% – до 17,138 млрд долл. и составил 43,7% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 25,6% – до 3,592 млрд долл., импорта из РФ – на 31,3%, до 5,148 млрд долл.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-ноябре 2016 года составил 2,324 млрд долл. против 315,5 млн долл. профицита за аналогичный период предыдущего года.