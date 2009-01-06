Межбанк: доллар за 8,0250/8,1750 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0250/8,1750, котировки по евро-гривне снизились – 10,7425/10,9735.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,3404/06 (понедельник - 1,3715/17).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.