«Газпром» снизил объемы транзита газа в Европу

НАК «Нафтогаз Украины» получила от ОАО «Газпром» факсимильное предупреждение о снижении объемов поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Компания отмечает, что таким образом, из 4-х существующих пунктов входа российского транзитного газа на территорию Украины (ГИС Суджа, ГИС Валуйки, ГИС Писаривка и ГИС Сохранивка), оставлено в действии лишь одну ГИС Суджа.

Это значит, что ОАО «Газпром» фактически снизил объемы транзита газа европейским потребителям. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдова, Болгария, Румыния, Греция, Турция, Польша, Венгрия, Словакия, Германия.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены к ОАО «Газпром».