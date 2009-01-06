Евро упал очень значительно

Крупное падение курса евро зафиксировано на мировых валютных рынках, сообщает "Эхо Москвы".

За 1 евро в Евросоюзе давали 1 доллар 36 центов. В результате обменный курс доллара достиг трехнедельного пика по отношению к единой европейской валюте. Эксперты говорят, что спрос на доллар поддерживает информация о подготовке проекта программы по стимулированию американской экономики, который готовится командой Барака Обамы. Программа предусматривает создание трех миллионов новых рабочих мест и сокращение налогов для среднего класса в размере 300 миллиардов долларов.