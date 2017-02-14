Украина за год продала услуг на $4 миллиарда больше, чем купила

Профицит внешней торговли услугами в Украине в 2016 году составил 4,327 млрд долл., что на 2,7% больше профицита по итогам предыдущего года на уровне 4,214 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт услуг снизился на 1,1% - до 9,631 млрд долл., импорт - на 4%, до 5,305 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,82 (в 2015 году – 1,76). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 216 стран мира.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли услугами в Украине в январе-сентябре 2016 года составил 3,220 млрд долл., что на 3,4% больше профицита по итогам аналогичного периода предыдущего года на уровне 3,114 млрд долл.