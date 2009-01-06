Украина настаивает на ежегодных протоколах к соглашениям по газу

Украина настаивает на возобновлении практики подписания ежегодных протоколов к межправительственным соглашениям в сфере поставок и транзита газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время встречи с представителями делегации Европейской комиссии в Киеве первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Мы настаиваем, чтобы вернуться нам на межгосударственный уровень, когда стороны в виде протоколов фиксировали объемы транзита и поставок газа, а также цену на газ и тариф на транзит. Это вопрос межправительственных соглашений», – сказал А.ШЛАПАК.

Также он озвучил представителям Европейской комиссии позицию Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией по вопросам поставок и транзита газа.

По его словам, изучив ситуацию с ценами на газ в Европе, расчеты показали, что среднеевропейская цена на границе Украина – Россия должна составлять 250 долларов за тысячу кубометров. При этом он напомнил, что Украина считает действующими три межгосударственных соглашения, ратифицированные как в Украине, так и в России.

«Мы считаем действующими три соглашения, которые ратифицированы: первое – от 1994 года и два соглашения – в ноябре 2001 года», – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, в соответствии с соглашением от 1994 года Россия обязалась поставлять для баланса Украины 50-70 млрд. кубометров газа в год. А в соответствии с соглашениями от 2001 года Украина и Россия договорились, что цена на газ и ставка тарифа на транзит газа будут уточняться ежегодными протоколами, и такие протоколы подписывались до 2005 года включительно.

В то же время А.ШЛАПАК отметил, что в 2008 году Украина и Россия договорились о переходе на прямые контракты между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», а также о постепенном переходе на среднеевропейские цены на газ и тариф на транзит газа.

В соответствии с этими договоренностями, если принимать во внимание, что среднеевропейская цена на газ на границе Украина – Россия составляет 250 долларов за тысячу кубометров, и отнять от этой цены действующую цену на газ в размере 179,5 долларов за тысячу кубометров и разделить на три года (период перехода на рыночные цены), то получим цену на газ на 2009 год в размере около 203 доллара за тысячу кубометров.

При этом А.ШЛАПАК добавил, что в свою очередь Украина предложила России увеличить транзит лишь на треть. Сегодня ставка транзита составляет 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 км и повысилась бы до 2-2,2 доллара за тысячу кубометров на 100 км.

А.ШЛАПАК отметил, что с такими предложениями Украина выступала на переговорах с ОАО «Газпромом». Однако, по его словам, Украина выдвигала и другое предложение – оставить цену на газ и ставку на транзит газа на уровне 2008 года. Но Россия предложила цену в 250 долларов за тысячу кубометров при сохранении ставки транзита в размере 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 км. «Это принципиально противоречит договоренностям», – отметил А.ШЛАПАК.

При этом первый заместитель главы Секретариата Президента добавил, что «у нас нет юридических документов, которые бы четко подтверждали обязательства сторон. Украина в одностороннем порядке приняла решение продолжить транзит газа за счет своих ресурсов».

С украинской стороны во встрече с делегацией Еврокомиссии принимают участие также министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА, глава группы советников премьер-министра Украины Виталий ГАЙДУК и другие.

Со стороны Еврокомиссии во встрече принимают участие министр промышленности и торговли Чешской Республики Мартин РИМАН, посол по особым поручениям, уполномоченный Чешской Республики по делам энергетической безопасности Вацлав БАРТУШКА, генеральный директор Генерального директората «Транспорт и энергетика» Европейской комиссии Маттиас РУЕТЕ и другие.