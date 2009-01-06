Транзит газа через Украину может быть полностью прекращен

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА не исключает полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после встречи с представителями Европейской комиссии сегодня в Киеве.

«На сегодня я могу сказать, что, скорее всего, они («Газпром» – УНИАН) решили вообще прекратить через Украину поставки российского газа», – сказал он.

При этом О.ДУБИНА отметил, что объем газа, который был поставлен для транзита, вчера составлял 262 млн. кубометров, сегодня в 6 утра – 92 млн. кубометров, а на последний час – 72 млн. кубометров. «Об этом мы не были предупреждены», – сказал он.

При этом председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» добавил, что Украина потребляет 270 млн. кубометров газа в сутки, часть из которых берет из ПХГ, часть – газ собственной добычи.

«Этого нам хватает, чтобы обеспечить потребителей газом», – добавил он.

По словам О.ДУБИНЫ, если поставка газа через Украину будет полностью прекращена, то «мы полностью к этому готовы».

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки – до 221,8 млн. куб. м в сутки. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдову, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Германию. НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены в ОАО «Газпром».