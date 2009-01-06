Сектор услуг в еврозоне сокращается

Индекс PMI непроизводственного сектора еврозоны упал в декабре до рекордного минимума в 42,1 пункта с 42,5 пункта в ноябре, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Markit.

Аналитики ожидали, что этот показатель в декабре составит 42,0.

Значение индекса ниже 50 означает сокращение сектора услуг.

"Такое значение PMI для еврозоны указывает на 0,6-процентное снижение ВВП в четвертом квартале", - сказал главный экономист Markit Крис ВИЛЬЯМСОН.

Суб-индекс занятости в непроизводственном секторе упал в декабре до 46,2 с ноябрьских 47,9.

Общий индекс PMI для еврозоны, также включающий PMI производственного сектора, упал до исторического минимума в 38,2 с 38,9 в предыдущем месяце.