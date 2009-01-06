Венгрия недополучает 20% российского газа, Румыния – 75%, в Хорватию поставки газа прекращены. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на филиал венгерской группы MOL – PDG, сегодня утром поставки российского газа в страну были уменьшены на 20%.

По данным AFP, Хорватия официально сообщила о полном прекращении поставок российского газа.

Как передает Би-Би-Си, Румыния сообщила о снижении поставок газа на 75%.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

5 января «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдову, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Германию. НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены в ОАО «Газпром».