«Газпром» сократил вчетверо объемы поставок газа для Европы

ОАО "Газпром" в четыре раза сократил объемы поставок российского транзитного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, снижение объемов поставок природного газа началось в 3 часа ночи по киевскому времени. На 6 часов утра 6 января 2009 года поставки российского газа на границе Россия – Украина составляли 92 млн. куб. м в сутки, на 8 часов – до 81 млн. куб. м в сутки, на 10 часов – до 73,8 млн. куб. м в сутки. Таким образом, по сравнению с объемами поставок российского газа на 10 часов утра 5 января, которые составляли 314,6 млн. куб. м в сутки, поставки российского транзитного газа сокращены более чем в четыре раза.

В то же время из Украины в страны Европы объемы поставок газа на 6 часов утра составляли 94 млн. куб. м газа в сутки, на 8 часов утра – 77,7 млн. куб. м в сутки, на 10 часов утра – 82,1 млн. куб. м в сутки.

Таким образом, Украина за собственный счет и из собственных резервов осуществляет транзит российского газа в страны Европы.

По сообщению пресс-центра, диспетчерские службы ОАО «Газпром» в одностороннем порядке прекратили общение с диспетчерскими службами НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, ОАО «Газпром» в который раз за последние несколько суток сознательно отказывается от выполнения своих обязательств перед европейскими контрагентами.

НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что все претензии относительно снижения объемов поставок природного газа должны быть адресованы ОАО «Газпром».