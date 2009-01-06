В Беларуси люди скупают импортные товары

Граждане Беларуси из-за объявленной 1 января девальвации национальной валюты за два последующих дня скупили практически все импортные товары в магазинах. Как сообщает РИА «Новости», ажиотаж с покупками и многометровые очереди напомнили начало девяностых, когда были очереди почти за всеми товарами, а прилавки почти всегда были пустыми.

Это связано с тем, что 1 января Нацбанк решил более чем на 20% девальвировать белорусский рубль по отношению к доллару и евро.

«Вчера и позавчера тут было столпотворение! За день мы продавали почти по полсотни холодильников. В среднем на одном холодильнике люди смогли сэкономить 200 долларов», - рассказала продавец одного Минского ГУМа.

По ее словам, люди скупали все - электрические чайники, СВЧ-печи, пылесосы, утюги. Покупатели толпились практически во всех отделах ГУМа.

Со 2 января 2009 года Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют к белорусскому рублю: 2650 рублей за доллар, 3703 - за евро и 90,16 - за российский рубль. Еще 1 января доллар стоил 2200 белорусских рублей, евро - 3077 белорусских рубля и российский рубль - 76,89.