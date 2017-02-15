В Минфине рассказали о завершающей стадии переговоров с МВФ для получения очередного транша кредита

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы комментируем (меморандум с МВФ - УНИАН) только после завершения переговоров и публикации меморандума. Сейчас мы на завершающей стадии, в ближайшее время согласуем все вопросы. А после подписания меморандума вопрос получения транша – это вопрос дней. Деньги попадут в резервы Национального банка, что будет способствовать укреплению гривны», - сказал министр.

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При этом министр отметил, что согласование всех переговорных вопросов – это также вопрос нескольких дней.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. К концу 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл., выполнив для этого ключевые условия, а именно - приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «Приватбанк». Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров по украинскому вопросу и выделения денег все время откладывался - сначала на январь, затем на начало февраля. Для проведения заседания Украина и Фонд должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведение земельной реформы и пенсионной реформы.

13 февраля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отмечала, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом дляполучения четвертого транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней.

При этом директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью Reuters отмечала, что Фонд доволен ходом переговоров с Украиной по программе реформ и отмечает, что направление сотрудничества задано правильно.