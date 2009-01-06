Украина настаивает на привлечении ЕС к газовым переговорам

Украина настаивает на привлечении к газовым переговорам с Россией Евросоюза в качестве третьей стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА на брифинге после встречи с представителями Еврокомиссии сегодня в Киеве.

«Мы обратились к представителям ЕС стать между нами и Россией», – сказал он.

При этом, заверил О.ДУБИНА, «мы будем гарантировать, что газ дойдет до Европы, но мы не допустим коллапса».

В свою очередь, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК отметил, что украинская сторона не получила никаких сообщений от российской стороны о сокращении объемов поставок газа, предназначенного для транзита в Европу.

«Любые изменения поставок требуют предупреждения за 36 часов… Никакого сообщения мы не имеем, с нами играют в кошки-мышки. Если это политика – про нее необходимо публично заявить», – сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки – до 221,8 млн. куб. м в сутки.

В ночь на вторник стало известно о приостановлении поставок российского природного газа в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию. Под угрозой находятся поставки в Молдову, Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Германию.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены в ОАО «Газпром».