«Киевводоканал» заблокировал работу головного завода «Оболонь»
Для КГГА Президент не указ?
«Киевводоканал» 31 декабря 2008 года временно заблокировал работу головного завода производителя пива ЗАО «Оболонь» по причине задолженности предприятия за услуги водоотвода в связи с повышением тарифов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, столичные коммунальные службы забросали мешками с песком канализационные стоки головного завода ЗАО «Оболонь».
Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник юридического отдела ЗАО «Оболонь» Андрей ВИТЧЕНКО подчеркнул, что распоряжение главы КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2008 года отменено указом Президента Украины, который вступил в силу 26 декабря 2008 года. «Таким образом, распоряжение главы КГГА считается недействительным с момента его издания», - отметил А.ВИТЧЕНКО.
«Действия главы КГГА и подконтрольных ему коммунальных служб временно заблокировали работу головного завода ЗАО «Оболонь». Решение спорных вопросов такими своевольными методами свидетельствует об отсутствии цивилизованных подходов по отношению к компании «Оболонь», которая является крупнейшим промышленным предприятием, работодателем и налогоплательщиком в городе Киеве», - добавил он.
Кроме того, отмечают в компании, по распоряжению главы КГГА от 27 ноября 2008 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для отдельных категорий потребителей превышают экономически обоснованные затраты с учетом граничной рентабельности в 2-5 раз.
«Такое экономически необоснованное утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для отдельных субъектов хозяйствования может привести к ухудшению условий их деятельности», - считают в компании. В случае обострения ситуации в финансово-экономической сфере это повлечет за собой увольнение или снижение уровня социального обеспечения сотрудников, а также повышение стоимости товаров и услуг, которые реализуются этими субъектами хозяйствования, остановку или даже прекращение их деятельности.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
В частности, в указе отмечается, что распоряжения председателя Киевской горгосадминистрации 27 ноября 2008 г. №1661 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей» и №1662 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей» не соответствуют Конституции и законам Украины, актам Кабинета министров Украины.
Согласно тексту данного указа, распоряжение издано председателем КГГА с превышением полномочий на установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» на Киевскую горгосадминистрацию возложены лишь полномочия по осуществлению взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования цен/тарифов, контроля цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги и мониторинга состояния расчетов за них. Установление же цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги этим законом отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.