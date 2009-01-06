«Киевводоканал» заблокировал работу головного завода «Оболонь»

«Киевводоканал» 31 декабря 2008 года временно заблокировал работу головного завода производителя пива ЗАО «Оболонь» по причине задолженности предприятия за услуги водоотвода в связи с повышением тарифов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, столичные коммунальные службы забросали мешками с песком канализационные стоки головного завода ЗАО «Оболонь».

Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник юридического отдела ЗАО «Оболонь» Андрей ВИТЧЕНКО подчеркнул, что распоряжение главы КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2008 года отменено указом Президента Украины, который вступил в силу 26 декабря 2008 года. «Таким образом, распоряжение главы КГГА считается недействительным с момента его издания», - отметил А.ВИТЧЕНКО.

«Действия главы КГГА и подконтрольных ему коммунальных служб временно заблокировали работу головного завода ЗАО «Оболонь». Решение спорных вопросов такими своевольными методами свидетельствует об отсутствии цивилизованных подходов по отношению к компании «Оболонь», которая является крупнейшим промышленным предприятием, работодателем и налогоплательщиком в городе Киеве», - добавил он.

Кроме того, отмечают в компании, по распоряжению главы КГГА от 27 ноября 2008 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для отдельных категорий потребителей превышают экономически обоснованные затраты с учетом граничной рентабельности в 2-5 раз.

«Такое экономически необоснованное утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для отдельных субъектов хозяйствования может привести к ухудшению условий их деятельности», - считают в компании. В случае обострения ситуации в финансово-экономической сфере это повлечет за собой увольнение или снижение уровня социального обеспечения сотрудников, а также повышение стоимости товаров и услуг, которые реализуются этими субъектами хозяйствования, остановку или даже прекращение их деятельности.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, в указе отмечается, что распоряжения председателя Киевской горгосадминистрации 27 ноября 2008 г. №1661 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей» и №1662 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей» не соответствуют Конституции и законам Украины, актам Кабинета министров Украины.

Согласно тексту данного указа, распоряжение издано председателем КГГА с превышением полномочий на установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» на Киевскую горгосадминистрацию возложены лишь полномочия по осуществлению взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования цен/тарифов, контроля цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги и мониторинга состояния расчетов за них. Установление же цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги этим законом отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.