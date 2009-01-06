ЕС требует возобновить поставки газа

Чешское президентство в ЕС и Еврокомиссия требуют возобновления поставок газа.

Об этом говорится в совместном заявлении чешского президентства и Еврокомиссии, текст которого передан УНИАН.

“Чешское председательство в ЕС и Еврокомиссия требуют немедленно возобновить поставки газа в ЕС, а также возобновления двумя сторонами переговоров с целью окончательного урегулирования их двустороннего коммерческого спора», - отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что поставки газа были прерваны без каких-либо предупреждений, что противоречит заверениям, данным высокопоставленными должностными лицами России и Украины представителям Европейского Союза.

«Такая ситуация полностью неприемлема», - отмечается в заявлении.

Чешское президентство также пообещало интенсифицировать диалог с обеими сторонами.

Как сообщал УНИАН, Россия 5 января вечером приняла решение сократить объем поставок газа через Украину на 65,3 млн. куб. м в сутки – до 221,8 млн. куб. м в сутки.

В результате поставки газа были прекращены в Болгарию, Хорватию и Турцию. Румыния ощутила снижение поставок газа на 75%, Венгрия – на 20%, Австрия – на 10%.