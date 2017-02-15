Нацбанк опустил официальный курс гривни
08:41, 15 февраля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 15 февраля: 100 USD – 2723.0462 грн; 100 EUR – 2892.6920 грн; 10 RUR – 4.7161 грн.
Гривня на межбанке к закрытию торгов установилась на уровне 27,08/27,14 грн/долл. / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2723.0462 (14 февраля – 2716.5110)
100 EUR – 2892.6920 (14 февраля – 2887.3795)
10 RUR – 4.7161 (14 февраля – 4.6786)
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,14 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7372/28,7982 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4718/0,4733 грн/рубль.
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