Фонд гарантирования сегодня начинает выплаты вкладчикам "Платинум Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 15 февраля начинает выплаты вкладчикам «Платинум Банка» по договорам, срок действия которых закончился до 11 января 2017 года включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Читайте такжеДеньги вкладчикам банков-банкротов будут возвращать по-новому

Как сообщила пресс-служба фонда, до 6 марта вкладчики могут обращаться в учреждения банков-агентов в зависимости от адреса проживания по паспорту, указанному в договоре с «Платинум Банком».

В частности, вкладчики с адресами в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях могут обратиться в «Кредобанк».

Запорожская, Одесская, Полтавская и Харьковская области распределены в «Правэкс-Банк».

Днепропетровская, Донецкая, Житомирская и Луганская области – в «ПУМБ».

Винницкая область, г. Киев и Киевская область, а также вкладчики-нерезиденты могут обратиться в «Укргазбанк».

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.

«Платинум банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года.

Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия «Платинум Банка» Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.