Годовая инфляция в еврозоне составит 1,6%

По предварительным данным, годовая инфляция в декабре 2008 года (декабрь-2008 к декабрю-2007) в зоне евро составит 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре 2008 года годовая инфляция составляла в еврозоне 2,1%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,8%. К зоне евро с января 2008 года относились 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта и Кипр.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия прогнозирует, что в 2008 году годовая инфляция в ЕС-27 составит 3,6%.