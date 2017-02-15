НБУ разрешил банкам открывать пункты дистанционного обслуживания в воинских частях

Национальный банк Украины разрешил банкам открывать пункты дистанционного обслуживания на территории воинских частей, сел и поселков, а также наделил правом временно приостанавливать деятельность филиалов и отделений.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №10, вступающее в силу 15 февраля.

Как отмечается в документе, помимо права банка создавать пункты дистанционного обслуживания, постановление определяет форму уведомления НБУ о начале работы такого пункта, а также право банка временно приостановить деятельность филиала или отделения, к примеру, для проведения ремонта, на срок не более шести месяцев.

Как сообщал УНИАН, количество действующих структурных подразделений работающих в Украине банков на 1 января 2017 года составило 10,316 тыс., что на 1,555 тыс. подразделений меньше, чем на 1 января 2016 года.