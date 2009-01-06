Швейцария призывает к урегулированию газовых вопросов

Швейцарская сторона призывает украинскую и российскую стороны как можно скорее урегулировать все вопросы с целью налаживания надежных и безопасных поставок газа всем европейским потребителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины, по итогам встречи Уполномоченного Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО с директором Федерального ведомства энергетики Швейцарии Вальтером ШТАЙНМАНОМ в Берне.

Швейцарская сторона была детально проинформирована об актуальной ситуации с поставками в Украину российского природного газа и его транзита по территории Украины в европейские страны, о ходе переговорного процесса с Российской стороной, о подходах и позиции Украинской стороны по сотрудничеству в газовой сфере на 2009 и последующие годы.

Швейцария на данный момент не имеет проблем с получением и транзитом российского природного газа, который поступает в страну через Польшу и Германию, однако обеспокоена ситуацией, сложившейся в украинско-российских отношениях в газовой сфере.

Представитель швейцарского правительства выразил понимание позиции Украины и конкретных действий по урегулированию газовых вопросов, которые принимаются Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, Кабинетом Министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины».