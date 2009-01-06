«Нафтогаз» продолжит переговоры с «Газпромом»

В четверг, 8 января, делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ посетит Москву для продолжения переговоров с ОАО «Газпром» по вопросам поставок и транзита газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я говорил с МИЛЛЕРОМ (председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР – УНИАН) – 8 числа вылетаю в Москву и продолжу там переговоры", – сказал он.

Также О.ДУБИНА отметил, что из четырех существующих пунктов входа российского транзитного газа на территорию Украины (ГИС Суджа, ГИС Валуйки, ГИС Писаривка и ГИС Сохранивка) сейчас газ поступает только через одну – ГИС Суджа. При этом он добавил, что сегодня поступивший объем газа составляет 73,6 млн. куб. м, который распределен по всем направлениям. При этом «Нафтогаз» использует свой ресурс газа в объеме 14,6 млн. куб. м в сутки.

По словам О.ДУБИНЫ, на сегодня в подземных хранилищах газа (ПХГ) находится 16,5 млрд. куб. м газа. Украина сейчас потребляет около 260 млн. куб. м в сутки, из которых 200 млн. куб. м берет из ПХГ, а 60 млн. куб. м – газ собственной добычи.