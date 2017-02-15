Министр финансов прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Отклонение от заложенного в бюджете курса на уровне 27,2 гривень за доллар потребует изменений в планы, но сейчас таких оснований нет.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов.

«В бюджете заложен курс 27,2 гривень за доллар. В принципе, это то, что сейчас есть на рынке. И мы считаем, что таким курс и будет в течение года. Если изменится – нужно будет менять планы, но сейчас таких оснований нет», – сказал Данилюк.

По его словам, колебания на валютном рынке в прошлом месяце имели спекулятивную природу, и сейчас ситуация урегулирована.

При этом министр отметил, что этот вопрос в компетенции Национального банка.

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Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в декабре 2016 года обесценилась к доллару США по средневзвешенному курсу на межбанковском валютном рынке на 6% – до уровня 27,19 грн/долл. на 29 декабря, а курсы наличного рынка преодолели отметку в 29 грн/долл.

В первой половине января тренд девальвации продолжался, однако по итогам месяца гривня осталась на уровне около 27 грн/долл. на межбанковском и около 28 грн/долл. – на наличном валютном рынке.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни в начале года сезонным спадом деловой активности и ростом гривневой ликвидности компаний-экспортеров, которые получили в декабре возмещение НДС на 16 млрд грн.

Совет Национального банка Украины по результатам внеочередного заседания по текущему состоянию валютного рынка 18 января решил обратиться в Кабинет министров с предложением пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года, которая предусматривает наращивание предложения гривни в обращении.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.