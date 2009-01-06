Чехия не исключает проведение саммита по газовому кризису

Чехия не исключает возможности провести саммит Евросоюза с участием России и Украины для урегулирования газового кризиса.

Как сообщает сегодня агентство AFP, об этом заявил премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

Как сообщал УНИАН, Россия 5 января вечером приняла решение сократить объем поставок газа через Украину на 65,3 млн. куб. м в сутки – до 221,8 млн. куб. м в сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки.

В результате поставки газа были прекращены в Болгарию, Хорватию и Турцию. Румыния ощутила снижение поставок газа на 75%, Венгрия – на 20%, Австрия – на 10%.