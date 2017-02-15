Фонд гарантирования возобновляет выплаты вкладчикам банка "Финансы и кредит"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 15 февраля возобновляет выплаты вкладчикам банка «Финансы и кредит», которые планировал завершить 10 января, однако впоследствии решил продлить.

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Как сообщается на сайте фонда, для получения выплат вкладчики банка могут до 29 марта включительно обращаться в учреждения банка «Пивденный».

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.