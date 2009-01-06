Цена нефти выросла до 50 долларов

Цена нефти во вторник превысила 50 долл./барр., поднявшись до 1-месячного максимума, на фоне продолжения боевых действий Израиля в секторе Газа и российско-украинского газового конфликта, передает Reuters.

Цена февральских контрактов на нефть марки U.S. Crude в США поднялась на 1,20 долл./барр. до 50,01 долл./барр., а цена нефти Brent в Лондоне выросла на 1,76 долл./барр. до 51,38 долл./барр..

Таким образом, нефть выросла более, чем на 50% с 19 декабря, когда ее цена упала до 32,40 долл./барр..

Конфликт в секторе Газа не влияет напрямую на поставки нефти, но неспокойная обстановка на Ближнем Востоке, где добывается около трети мирового объема нефти, может подстегнуть цены.

Газовый конфликт, в ходе которого во вторник были приостановлены или резко снижены поставки российского газа в несколько европейских стран через территорию Украины, вызывает в Европе серьезные сомнения по поводу надежности России как поставщика газа. Россия также является одним из крупнейших экспортеров нефти.

В ходе падения цены нефти с исторического максимума в 147 долл./барр., достигнутого в июле, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) трижды сокращала добычу, чтобы стабилизировать цену.