Нацбанк предварительно оценил рост своих активов за год в 92 миллиарда

Активы Национального банка Украины, по предварительным данным на 1 января 2017 года, без учета результатов внешнего аудита, составили 940,570 млрд грн, что почти на 11% выше показателя годом ранее на уровне 848,229 млрд грн.

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Как сообщается на сайте регулятора, основным фактором роста активов стало увеличение международных резервов, которые за год выросли на 2,2 млрд долл., или на 17% - до 15,5 млрд долл. на конец года.

В то же время, Нацбанк отметил, что его активы в гривне сократились на 38,4 млрд грн, или на 8%, до 439 млрд грн – в результате взвешенной монетарной политики для снижения инфляции до целевого уровня.

Также сообщается, что собственный капитал Национального банка вырос за год на 71,750 млрд грн, или в 1,6 раза – до до 194,565 млрд грн, в основном за счет прибыли.

Нацбанк отметил, что публикация окончательного годового отчета, а также распределение прибыли в резервы центробанка и госбюджет будет после аудиторской проверки, утверждения правлением и советом регулятора до 30 апреля текущего года.

Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2015 году выросли на 272 млрд грн, или на 47% - до 849,2 млрд грн, в том числе международные резервы выросли на 5,8 млрд долл. США, или на 77% - до 13,3 млрд долл. США на конец года.