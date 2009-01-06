Межбанк: доллар снова растет

Сегодня на межбанке цены на доллар снова начали расти. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,4000/8,5000

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0250/8,1750, к 12:00 цены поднялись 8,1850/8,2500. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений 8,4000/8,5000. В 15:40 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 8,2100.

В России продолжаются новогодние каникулы, которые продлятся до 11.01.2009, в связи с этим торги по российскому рублю не проводились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3404/06, а к 15:45 упали 1,3370/72. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8205/11,3305, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7425/10,9735, к 12:00 цены ушли вверх 10,9856/11,1030. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,2165/11,3805.