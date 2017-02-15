Показатель роста ВВП Украины в 2016 году на 2,2% вызывает сомнения - эксперт

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Читайте такжеМинистр финансов прокомментировал ситуацию на валютном рынке

«Госстат считает, что в 2016 году внешняя торговля Украины товарами и услугами была профицитной в сумме 337 млн долл. - экспорт 44,885 млрд долл. и импорт 44,548 млрд долл. А вот по данным НБУ, внешняя торговля Украины в 2016 году была глубоко дефицитной - в сумме 5,581 млрд долл. - экспорт 45,917 млрд долл. и импорт 51,498 млрд долл.», - написал Найман.

По его словам, разница между оценками Госкомстата и НБУ составляет 5,918 млрд долл., или около 6,4% ВВП.

«Если для расчетов реального ВВП Украины использовать статистику внешней торговли НБУ, а не Госстата, то в 2016 году экономика Украины выросла на 2,2%, а упала на 4,2%», - отметил Найман.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя отчет правительства на заседании Кабмина 14 февраля, оценил рост ВВП страны в 2016 году в 2,2% по сравнению с 2015 годом.

По данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом - на 1,9%. Годовые данные пока не обнародованы.

По оценкам Национального банка, рост ВВП Украины по итогам 2016 года составил 1,8%, а номинальный ВВП достиг 2,358 трлн грн. Ранее первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова озвучивала аналогичные оценки, согласно которым ВВП Украины в 2016 году вырос на 1,8%. В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли обнародовало свои оценки, по которым рост ВВП Украины в 2016 году составляло около 2%.