Французская банковская группа Credit Agricole за год заработала почти €7 миллиардов

Чистая прибыль французской банковской группы Credit Agricole по итогам 2016 года выросла по сравнению с 2015 годом на 2,4% и составила €6,71 млрд, сообщает RNS.

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Выручка Credit Agricole практически не изменилась и составила €31,31 млрд. Операционные расходы банка увеличились в годовом выражении на 1,5% — до €20,13 млрд.

Credit Agricole — вторая по величине французская банковская группа. Основана в 1894 году. Капитализация Credit Agricole составляет €33,46 млрд.