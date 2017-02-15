Дело о "пленках Рожковой": НАБУ и САП начали расследование деятельности должностных лиц Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, руководитель САП Назар Холодницкий сегодня в комментарии журналистам сказал, что производство о возможных злоупотреблениях должностными лицами Нацбанка было зарегистрировано в пятницу, 10 февраля.

“Производство зарегистрировано в пятницу. Подтверждаю слова директора НАБУ”, - сказал он.

Холодницкий также добавил, что в деле пока нет никаких подозрений и нужно, чтобы следствие провело следственные действия. Он уточнил, что речь идет о деле в отношении “пленок Рожковой”.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил о намерении открыть производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка Украины, в частности в контексте обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с акционерами ряда банков.