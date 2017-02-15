Бахматюк предлагал докапитализацию VAB Банка, но НБУ занял жесткую позицию - Шлапак

Об этом заявил экс-министров финансов, председатель правления Приватбанка Александр Шлапак.

«Документ предусматривал участие государства в докапитализации VAB Банка при условии внесения основной суммы самим собственником банка», - пояснил Шлапак.

Отвечая на вопрос, почему провести докапитализацию (и спасти) банк не удалось, Александр Шлапак подчеркнул, что ключевую роль в этом сыграла позиция руководства Национального банка.

«Насколько я помню, тогда достаточно жесткую позицию заняли МВФ и Национальный банк», - отметил он.

Напомним, 20 ноября 2014 года ПАО «Всеукраинский Акционерный Банк» (ВиЭйБи Банк) был отнесен к категории неплатежеспособных. Главный бенефициар банка Олег Бахматюк заявлял, что намерен привлечь инвестиционно-кредитные средства с международных рынков для поддержки учреждения в сумме 2,5-3 млрд грн, а также рассчитывал на участие правительства в докапитализации кредитно-финансового учреждения. Акционеры VAB Банка на общем собрании 17 ноября 2014 года планировали рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала в 2,7 раза, или на 7 млрд грн путем дополнительного выпуска акций. По данным НБУ, VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место.

В интервью изданию «Лига» глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, якобы Олег Бахматюк не пытался реструктуризировать кредиты рефинансирования НБУ, официально не подавал ни одного подобного предложения, и что вариант частичной национализации VAB Банка никогда не рассматривался.

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Комментируя заявление Валерии Гонтаревой, Олег Бахматюк отметил, что в 2014 году «был подготовлен и подписан протокол о выводе VAB Банка из критического состояния путем его докапитализации, согласованный с тогдашним премьером Арсением Яценюком, В.Гонтаревой, ее первым заместителем Александром Писаруком и возглавлявшим тогда Минфин А.Шлапаком. В рамках документа О.Бахматюк гарантировал вложение $200 млн, однако реализация этого пошагового плана была сорвана с использованием письма Международного валютного фонда».