Луценко рассказал о своей зарплате

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в январе получил свыше 90 тысяч гривень зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге.

"Я получил 90 с хвостиком тысяч гривень за январь, и внес эти данные в декларацию", - отметил он.

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По словам генпрокурора, с января этого года заработная плата сотрудникам органов прокуратуры повышена на 60%. Так, зарплаты сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры стартуют от 15 тысяч гривень, региональных подразделений - от 8 тысяч.

Также Луценко выразил мнение, что, несмотря на повышение, зарплаты прокуроров, тем не менее, не заоблачные.

"Но считаю, что вместе с этим каждый сотрудник должен увеличить ответственность в отношении к работе", - добавил он.